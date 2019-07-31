В Тверской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате свыше 4 млн. рублей перед работниками коммерческой организации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Конаковская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда граждан в ОАО «Зверохозяйство Мелковское».

Установлено, что перед работниками предприятия имеется долг по заработной плате в размере 4,5 млн. рублей рублей.

В связи с этим прокуратурой направлены в суд 62 заявления о выдаче судебных приказов по взысканию с организации задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

После объявления прокурором Тверской области предостережения генеральному директору общества задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.

Кроме того, в отношении общества межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого назначен штраф.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI