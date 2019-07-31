Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Самара» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее транспортировку газа по территории семи регионов России: Самарской, Ульяновской, частично Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, республик Мордовия и Татарстан.

Компания эксплуатирует около 4,5 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — около 80 млрд куб. м.

В составе компании 18 филиалов, 17 компрессорных цехов, 145 газораспределительных объектов, 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией получен сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Самаре.

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