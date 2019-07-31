Г. Карелова провела совещание по подготовке законопроекта об основных гарантиях прав многодетных семей в России

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались предложения по подготовке документа.

Совершенствование законодательства по поддержке многодетных семей продолжает оставаться одним из ключевых вопросов в повестке Совета Федерации. Об этом заявила заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в ходе совещания по подготовке законопроекта об основных гарантиях прав многодетных семей в России.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что работа в этом направлении ведется в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Совершенствование законодательства по поддержке многодетных семей продолжает оставаться одним из ключевых вопросов в повестке Совета Федерации

«Мы видим, что отсутствие правового статуса многодетных семей, их учета на федеральном уровне, различие в мерах поддержки в субъектах Российской Федерации и многие другие вопросы требуют законодательного регулирования. Законопроект, над которым ведется совместная с Правительством РФ работа, позволит качественно улучшить подход к социальной поддержке многодетных», — отметила Галина Карелова.

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На совещании принято решение о внесении предложений по доработке законопроекта, который будет представлен на очередном заседании Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

В мероприятии приняли участие представители Правительства РФ, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Министерства финансов Российской Федерации Курбан Курбанов, первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области

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