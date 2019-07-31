М. Кавджарадзе ознакомился с ходом ремонтных работ в школах Липецкой области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил Измалковский район.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области совместно с председателем Липецкого областного совета депутатов Павлом Путилиным ПутилинПавел ИвановичПредседатель Липецкого областного Совета депутатов проверил ход ремонтных работ в средней школе села Чернава Измалковского района.

Как сообщил сенатор, полным ходом идут работы по ремонту учебных классов, отремонтирован спортивный зал, модернизируются осветительные приборы.

Программа «Земский учитель» направлена на решение проблемы нехватки педагогических кадров в сельских школах

Максим Кавджарадзе подчеркнул важность кадрового обеспечения малокомплектных школ. «Программа «Земский учитель» направлена на решение проблемы нехватки педагогических кадров в сельских школах. Важно не только привлечь кадры, но и создать комфортные условия, чтобы молодые специалисты не покидали села», — сказал он, отметив, что Совет Федерации уделяет особое внимание этому вопросу.

По словам главы Измалковского района Владимира Иванникова, ремонт проходит и в других школах района, его планируется завершить в августе. Всего в рамках проекта «Новая школа» на проведение ремонтных работ в школах и детских садах выделено около 21 млн руб.

Также Максим Кавджарадзе проинспектировал процесс строительства и ремонта дорог. В этом году уже заасфальтированы дороги в десяти сельских поселениях. До конца года новые дороги появятся еще в шести селах Измалковского района.

Павел Путилин сообщил, что работы ведутся качественно и строго по графику.

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