Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#главное#космодромы#EUTELSAT 5 West B#MEV-131.07.2019 10:01

На Байконур доставлена ракета «Протон-М»

Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космических аппаратов EUTELSAT 5 West B и MEV-1, доставлена из ракетно-космического завода ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур.

Эшелон с составными частями ракеты космического назначения «Протон-М» (тремя ступенями, разгонным блоком «Бриз-М», переходной системой и головным обтекателем) прибыл на космический ракетный комплекс «Протон» для подготовки кластерного запуска аппаратов.

В ближайшие дни в монтажно-испытательном корпусе 92А-50 начнутся плановые технологические операции, предусмотренные графиком подготовки ракеты на техническом комплексе космодрома.

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