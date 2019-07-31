ООО «Газпром трансгаз Саратов» провело экологическую акцию на Волге

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 июля 2019, 16:00

С 5 по 25 июля в Поволжье при поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялась научная-просветительская экспедиция «Флотилия плавучих университетов». Ученые университетского и академического сообщества из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Тамбова и других городов отправились в путешествие по реке Волга с целью изучения взаимосвязи геологического строения, рельефа местности и развития сети поселений человека в долине реки на территории Саратовско-Волгоградского Поволжья. Ученые не только исследовали воду и дно реки, фауну и флору близлежащих территорий, но и посетили населенные пункты, где провели серию различных мастер-классов, полевых семинаров, публичных лекций. Исследования ученых позволили осуществить сборы различного коллекционного материала — палеонтологического, ботанического, энтомологического, почвенного, дендрохронологического, который направлен в научные фонды и действующие экспозиции музеев России и научных организаций.

«Без поддержки наших партнеров, в числе которых ООО „Газпром трансгаз Саратов“, идея „плавучего университета“, конечно, не реализовалась. Уже несколько лет подряд мы имеем возможность принимать участие в действительно уникальном проекте. Весь собранный материал в результате нестандартного формата исследования используется в изучении удивительной природы Поволжья и истории нашего края», — сообщил научный руководитель экспедиции Алексей Иванов.

Научно-просветительский проект реализуется уже пятый год подряд. За этот период общая протяженность пройденных маршрутов составила более 15 тыс. км, в формате «плавучего университета» прошло 8 научных конференций, создано 6 научно-популярных фильмов, организованы совместные выставки и экспозиции с музеем землеведения МГУ и музеем Мирового океана.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Газотранспортная система, эксплуатируемая компанией, позволяет регулировать и перераспределять потоки природного газа из Западной Сибири, Центральной Азии, Оренбуржья и трех саратовских подземных хранилищ газа.

В зоне ответственности компании — более 7 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 29 компрессорных цехов, 169 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1,3 млн кВт. и 215 газораспределительных станций. В эксплуатации находится шесть автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

В компании действуют: система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. На предприятии работают около 6 тыс. человек. Головной офис расположен в Саратове.

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