О. Цепкин обсудил вопросы благоустройства территорий в Челябинской области

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Сенатор провел прием граждан в Магнитогорске.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе провел прием граждан в Магнитогорске.

Олег Цепкин

В частности, жители города подняли проблему нехватки парковочных мест. В обсуждении этого вопроса приняли участие депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов Егор Кожаев, начальник городского управления капитального строительства и благоустройства Александр Печкарёв и руководитель отдела развития и благоустройства Правобережного района Семён Генералов.

Депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов Валентин Владимирцев обратился к сенатору по поводу установки светофора на пересечении улицы 50 лет Магнитки и Западного шоссе.

Олег Цепкин подчеркнул, что соответствующее письмо с предложением провести экспертизу и реконструкцию будет направлено главе города Сергею Бердникову.

«Мы всегда прорабатываем обращения с органами государственной власти. Я держу все вопросы на личном контроле», — сказал сенатор.

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