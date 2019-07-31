Президент поручил Минобороны оказать помощь в тушении пожаров в Сибири

Source: President of Russia – Kremlin

Военнослужащие Министерства обороны подключатся к тушению пожаров в Сибири – такое решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева Зиничев Евгений НиколаевичМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий .

Глава государства распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооружённых Сил в Иркутской области.

В настоящее время лесные пожары отмечены на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

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