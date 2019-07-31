Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Прогресс МС-1231.07.2019 18:30

«Прогресс МС-12» в составе МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» 31 июля 2019 года в 18:29 мск успешно пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции. Время от старта до стыковки составило 3 часа 19 минут, что делает его самым «быстрым» космическим кораблем в истории полетов к МКС. Предыдущий рекорд принадлежит предшествующему «Прогрессу» — он долетел до станции за 3 часа 21 минуту.

Ранее сегодня в 15:10 мск «грузовик» в штатном режиме стартовал с площадки № 31 космодрома Байконур. Его автономный полет контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом Российского сегмента Международной космической станции в ЦУП. С МКС процесс причаливания контролировали космонавты Роскосмоса – командир экипажа МКС Алексей Овчинин и бортинженер Александр Скворцов.

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» доставил на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Запись прямой трансляции стыковки

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