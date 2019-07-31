Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Прогресс МС-1231.07.2019 15:19

«Прогресс МС-12» на пути к МКС

С площадки № 31 космодрома Байконур 31 июля 2019 года в 15:10:46 мск успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12». По данным телеметрической информации, отделение «грузовика» от третьей ступени носителя прошло в штатном режиме.

Зафиксировано раскрытие антенн и панелей солнечных батарей. Корабль был взят на управление специалистами Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в ЦУП.

Сближение корабля с МКС пройдет по двухвитковой схеме, автоматическая стыковка с модулем «Пирс» запланирована на 31 июля в 18:35 мск. Процесс причаливания будут контролировать российские космонавты — командир экипажа МКС Алексей Овчинин и бортинженер Александр Скворцов. Прямой эфир будет доступен в разделе «Трансляции» с 18:10 мск.

Корабль доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Двухвитковая схема сближения, разработанная специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), была дважды применена для запусков грузовых кораблей: «Прогресс МС-09» — в июле 2018 года и «Прогресс МС-11» — в апреле 2019 года.

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Запись прямой трансляции пуска

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