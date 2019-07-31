Прокуратурой Амурской области оказана помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Мазановском и Селемджинском районах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В результате паводка в Мазановском районе подтоплено 463 дома в 9 населенных пунктах, в Селемджинском районе – подтоплено 159 домов в 3 населенных пунктах.

Пострадавшие граждане активно обращаются во Временную приемную прокурора Амурской области за правовой помощью.

Так, прокурор Мазановского района незамедлительно организовал проверку по обращению семьи, состоящей из трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка, пострадавшей в результате подтопления села Богословка.

На момент чрезвычайной ситуации члены семьи постоянно проживали в жилом доме, однако в установленном законом порядке зарегистрированы в нем не были. По этой причине граждане лишены возможности получить меры социальной поддержки.

Подобные факты прокурор района установил в ходе рассмотрения обращений еще 7 пострадавших граждан.

В силу тяжелого материального положения, возникшего вследствие утраты имущества и условий для проживания, указанные граждане не могли самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав.

По результатам проверок прокурор Мазановского района направил в суд заявления об установлении юридических фактов проживания граждан в зоне подтопления.

Аналогичные заявления в интересах 8 человек направлены в суд прокурором Селемджинского района.

Судами требования прокуроров безотлагательно рассмотрены и удовлетворены, решения обращены к немедленному исполнению.

В настоящее время для граждан сформированы пакеты документов, которые направлены в уполномоченные органы для получения компенсационных выплат.

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