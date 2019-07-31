Сегодня в «Эфире» об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года, исполнении законодательства в сфере охраны труда, защите окружающей среды в местах золотодобычи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Генеральная линия» будут транслироваться основные доклады, прозвучавшие на коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года».

О текущем состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны труда пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

В рубрике «Чистая среда» эксперты расскажут о том, как на Дальнем Востоке добывают почти 150 тонн золота в год, насколько этот процесс опасен для окружающей среды и местных жителей, а также часто ли органам прокуратуры приходится вмешиваться в эту сферу деятельности.

О последствиях применения дорогостоящих «чудодейственных препаратов» краснодарскими пенсионерами пойдет речь в рубрике «В процессе».

Программа «Эфир» на среду 31 июля 2019 года:

· Чистая среда. Дороже золота.

· В процессе. Бесполезное лекарство (старший помощник прокурора западного округа г. Краснодара Юлия Михина).

· Логика закона. «Горькая» доля.

· Криминальный тренд. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере охраны труда.

· Генеральная линия. Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года».

· Логика закона. Осторожно, газ!

· В процессе. Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски.

· Субъект права. Прокуратура Калининградской области. Точка ЖКХ.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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