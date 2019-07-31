Сергей Мочальников: «Российский уголь востребован в Китайской Народной Республики»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 31 июля. – Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Мочальников провел совещание по вопросам развития двухстороннего сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики в угольной сфере.

«Поставки угля в Китай в 2018 году составили 27,5 млн тонн, это на 7% больше, чем в 2017 году. При оценке динамики роста поставок российского угля за последние годы видно, что российский уголь востребован в КНР, что вызывает высокую заинтересованность российских поставщиков», – сказал Сергей Мочальников, открывая совещание.

По его словам, так как на данный момент добыча угля в России продолжает увеличиваться с приростом более 20 млн т в год, Минэнерго России прогнозирует, что поставки в КНР также сохранят положительную динамику с учетом растущего спроса.

Было отмечено, что Минэнерго России ведет работу по актуализации Дорожной карты по развитию российско-китайского сотрудничества в угольной сфере с основными участниками рынка.

«Наша с вами задача – выработать мероприятия, которые дадут практический результат, и по итогу их реализации мы сможем выйти на новый уровень организации совместного сотрудничества в части совместного освоения угольных месторождений, поставки угля и реализации других проектов», – пояснил Сергей Мочальников.

Также в ходе совещания стороны обсудили возможность расширения форматов двусторонних коммуникаций по актуальным задачам в отраслях ТЭК, в частности, в виде проведения дополнительных встреч в формате «круглых столов».

MIL OSI