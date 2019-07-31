Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список (31.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35012RSY0;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-02-36419-R-001P, 4B02-04-36419-R-001P;

биржевые облигации публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-14-32432-H-001P;

биржевые облигации Акционерного общества «ДОМ.РФ», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-00739-A-001P;

биржевые облигации акционерного общества «РОСНАНО», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-55477-E-002P;

облигации акционерного общества «РОСНАНО», имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-08-55477-E;

биржевые облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00011-T-002P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-65116-D-001P;

биржевые облигации Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-55465-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Транснефть», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-11-00206-A-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36400-R-001P;

биржевые облигации Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-56453-P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-10-04715-A-001P;

биржевые облигации Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00096-A-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия», имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-36403-R-001P, 4B02-02-36403-R-001P.

31 июля 2019 года

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