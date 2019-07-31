Т. Гигель: Алтайцы активно участвуют в программе развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в муниципальном форуме «Сильный Алтай».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в муниципальном форуме «Сильный Алтай», который прошел в районном центре муниципального образования Онгудайский район. В его работе принял участие и временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай Олег Хорохордин. ХорохординОлег ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай

По словам Татьяны Гигель, участники мероприятия обсудили стоящие перед муниципалитетом вопросы, внесли предложения по их решению. Форум собрал порядка 150 участников. В течение рабочего дня в районном центре было проведено три дискуссионные площадки, посвященные развитию сельского хозяйства, социально-экономической тематике. Парламентарий считает, что алтайцы должны активно вносить свои предложения в программу развития региона.

Проведено три дискуссионные площадки, посвященные развитию сельского хозяйства, социально-экономической тематике

«Проявленная жителями муниципального образования активность показывает, что на форум люди собрались не ради галочки. Каждый участник секций, делегированный от своего села, вносил конкретные предложения, которые, по мнению его земляков, следует отнести к числу первостепенных. Онгудайцы уверены, что упор следует делать на совершенствовании сельскохозяйственной отрасли, вплоть до модернизации ряда ее направлений. Требует изменений инфраструктура социальных учреждений. Необходима реальная поддержка малому предпринимательству и туризму. Не обойтись без развития сети региональных и межпоселковых дорог, от которых напрямую зависит решение экономических вопросов», — подчеркнула законодатель.

«Очень важным моментом работы является то, что в написание программы развития региона включились люди с мест, которые знают проблемы, что называется, изнутри», — заметила парламентарий.

По мнению Татьяны Гигель, региональное правительство изыскивает внутренние резервы для развития субъекта РФ и такой подход позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе регион выйдет на самодостаточность, а жизнь граждан станет комфортнее.

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