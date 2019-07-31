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#Роскосмос#главное31.07.2019 13:01

Форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса»

Госкорпорация «Роскосмос» выступила партнером образовательной программы Всероссийского молодежного образовательного форума «ТИМ Бирюса», проходящего в Красноярском крае на берегу Красноярского водохранилища с 9 июля по 8 сентября 2019 года. В Форуме примут участие более 3500 молодых ребят со всей России в возрасте от 18 до 30 лет. Образовательная программа Форума позволит молодежи освоить прорывные компетенции для личностного и профессионального развития.

В ходе мероприятий состоялись встречи участников форума с летчиком-космонавтом Российской Федерации, героем России Александром Ивановичем Лазуткиным в рамках дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» и интерактивной лекции «Юность на сцене».

Во время диалога с космонавтом обсудили космическую карьеру, мотивацию и мечты. Многих интересовало, как Александр Лазуткин стал космонавтом. «Я проходил огромное множество тестов и медицинских комиссий, первые несколько раз я не смог пройти комиссию по здоровью. Но я не останавливался, двигался вперед к своей цели! В итоге мне все же удалось преодолеть все препятствия, и я полетел на станцию „Мир“», — отметил Александр Иванович.

Гость рассказал о нештатных ситуациях во время полета и поделился своим жизненным правилом, которое появилось после полугодового пребывания: «Когда начинаете делать какое-то дело, всегда просчитывайте все риски — тогда дело получится».

Также Александр Иванович поделился с ребятами одним важным советом: «Нужно себя постоянно развивать, тогда вы сможете браться за любую работу и делать её правильно, вы будете многогранно развиты и интересны будущему работодателю».

Всероссийский молодёжный образовательный форуме «ТИМ Бирюса» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора Красноярского края и Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Организатором форума является «Центр молодежных инициатив «Форум».

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