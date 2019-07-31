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#НПО Энергомаш#главное31.07.2019 11:51

Цифровые технологии в управлении жизненного цикла двигателей

Специалисты «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) начали оцифровывать технологические процессы по производству деталей и сборочных единиц двигателя РД-191 и других изделий ракетно-космической тематики. Это очередной этап проекта по внедрению системы PLM (управления жизненным циклом изделия) на базе решения Teamcenter.

Игорь Лучанский, начальник управления информационных систем и технологий «Протон-ПМ»: «Наше предприятие постоянно совершенствует производственные процессы, проводит масштабную модернизацию и техническое перевооружение. Это требует оперативности на всех этапах управления производством. Внедрение системы PLM — еще один инструмент для повышения производительности труда. С его помощью мы сможем сократить время на поиск информации, обеспечить прозрачность жизненного цикла изделия, предоставлять данные в режиме реального времени, автоматизировать согласование и внесение изменений в техпроцессы».

В рамках проектной работы с марта по июнь 2019 года специалисты провели аудит технологических форм — вариантов оформления техпроцесса, оценили возможность упростить их и отказаться от излишних документов. Также были пересмотрены справочники (инструмента, оборудования, тары, средств индивидуальной защиты и другие), разработаны маршруты согласования. В результате отобраны 120 типовых форм техпроцессов, которые сейчас оцифровываются.

Сегодня платформа Teamcenter уже используется в работе с некоторыми заказчиками предприятия, например, с ОДК-Авиадвигатель в рамках производства газотурбинных электростанций серии «Урал». Идет информационное наполнение баз данных по космической тематике: в Teamcenter полностью внесён состав четырех изделий и 1600 маршрутов движения деталей и сборочных единиц ракетных двигателей.

Планируется установить более 200 рабочих мест Teamcenter, 100 из них в данный момент уже подключены к системе. В дополнение к этому ряд специалистов предприятия прошли обучение на базе НПО Энергомаш. На его основе разработан собственный, более предметный курс, который освоили 47 технологов.

Оцифровать техпроцессы по двигателю РД-191 планируется в 2022 году. Также в течение 2019 года предусмотрена интеграция PLM и ERP-систем (управления ресурсами предприятия).

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