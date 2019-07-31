Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проверил качество детского отдыха в регионе.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе посетил детские лагеря, в которых проверил качество отдыха.

В лагере имени Горького, где по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области реализуется проект «Артек Ярославии», работает 20 образовательных модулей. Ребята занимаются робототехникой, осваивают театральное искусство, участвуют в мастер-классах по оказанию первой помощи.

В регионе традиционно уделяется большое внимание летнему оздоровительному отдыху детей

Игорь Каграманян отметил, что в регионе традиционно уделяется большое внимание летнему оздоровительному отдыху детей. По словам сенатора, проект уже успешно себя зарекомендовал. «Наша задача – чтобы ребята летом не просто отдохнули, но и открыли для себя новые возможности. Мне приходилось бывать в «Артеке», и приятно видеть, как те образовательные программы, которые применяются в Крыму, успешно реализуются на Ярославской земле».

Игорь Каграманян посетил детские лагеря в Ярославской области

«В этом году попечительский совет Десятилетия детства, созданный по инициативе главы региона, помог оздоровительному лагерю с закупкой новой мебели. Лагерь будет развиваться и дальше», — добавил парламентарий.

Студенты вуза, прошедшие практику в Артеке в Крыму, работают вожатыми в лагере Горького, а молодые преподаватели проводят там тематические образовательные программы, знакомят школьников с передовыми достижениями в различных сферах.

Игорь Каграманян также посетил детский лагерь в Белкине, который работает круглогодично. В смену отдыхают около 100 детей, реализуются тематические программы, главным направлением является изучение английского языка.

Игорь Каграманян посетил детские лагеря в Ярославской области

«У нас представлены разные формы отдыха детей, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – Это загородные и дневные лагеря, палаточные и профильные. Нам удается из года в год не уменьшать количество отдыхающих, и этот год не исключение. Если говорить о загородных лагерях, то по состоянию на июнь-июль в них побывали более 15 тысяч ребят, в палаточных лагерях – свыше 800».

За два месяца каникул в лагерях Ярославской области отдохнули около 42 тысяч юных жителей. В настоящее время в регионе работают 24 лагеря, и в них находятся более 5 тысяч ребят.

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