А. Майоров: Комитет СФ продолжит работу по законодательной поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей в период осенней сессии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги работы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию за весеннюю сессию.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подвел итоги работы Комитета за весеннюю сессию.

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Сенатор рассказал об основных положениях закона о «дачной амнистии», упрощающего порядок оформления гражданами своих прав на недвижимость. «Закон продлевает возможность предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно до 1 марта 2022 года для членов некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Субъектам Российской Федерации предоставляется право на бессрочной основе устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства».

Закон продлевает возможность предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно до 1 марта 2022 года

Алексей Майоров напомнил, что в июне 2019 года в Алтайском крае состоялся форум «Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития Российской Федерации», пленарное заседание которого было посвящено государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на период до 2025 года, реализация которой начнется с 2020 года.

Глава Комитета СФ указал, что на 454-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с участием заместителя Председателя РФ Алексея Гордеева рассматривался вопрос «О мерах Правительства Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий», сенаторам был представлен проект указанной госпрограммы. «Мы приняли активное участие в обсуждении и выработке конструктивных предложений в проект, которые были направлены разработчикам». К тому же на площадке III Форума социальных инноваций регионов отмечалось, что внедрение социальных инноваций и их использование в новой госпрограмме должно способствовать качественному изменению жизни сельских жителей.

Внедрение социальных инноваций и их использование в новой госпрограмме по устойчивому развитию сельских территорий должно способствовать качественному изменению жизни сельских жителей

Парламентарий сообщил, что члены Комитета СФ принимали участие в работе над законопроектом о совершенствовании процедуры изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения и увеличения земельного налога. «С целью выработки согласованных подходов к совершенствованию законодательства Комитет направил запросы в субъекты Российской Федерации для получения информации о возможных направлениях оптимизации механизма изъятия неиспользуемых земельных участков, а также о целесообразности повышения размера налога за неиспользуемые земельные участки с учетом позиции органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества».

По его словам, в весеннюю сессию сенаторы активно занимались совершенствованием законодательного регулирования рыбохозяйственного комплекса. «Комитет сопровождал и рекомендовал Совету Федерации одобрить ряд законов. В частности, внимание было уделено сохранению и защите водных биоресурсов и среды их обитания, созданию долгосрочных условий развития аквакультуры (рыбоводства), пресечению незаконной добычи водных биоресурсов, эффективному использованию добытые ресурсов, обеспечению безопасности мореплавания, созданию более комфортабельных условий работы для рыбаков и переработчиков».

Нам необходимо иметь свои сорта и гибриды, по урожайности и другим ценным признакам находящиеся или превышающие мировой уровень

Алексей Майоров затронул вопросы увеличения объема экспорта сельскохозяйственной продукции. Он подчеркнул, что в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства ведущую роль играют сорта, гибриды и высококачественные семена сельскохозяйственных культур.

«Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке и снизить соответствующие риски нам необходимо иметь свои сорта и гибриды, по урожайности и другим ценным признакам находящиеся или превышающие мировой уровень. Это только один из составляющих факторов обеспечения роста экспорта. Нужны также эффективные меры государственной поддержки, развитие товаропроводящей инфраструктуры, маркетинговая активность по продвижению российских брендов на мировом рынке. Только реализация комплекса соответствующих мер позволит выполнить поставленную задачу достижения экспорта продукции АПК до 45 миллиардов долларов. В свою очередь, наш Комитет продолжит работу по законодательной поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей в период осенней сессии 2019 года».

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