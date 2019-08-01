А. Чернецкий дал старт строительству Академии волейбола имени Н.В. Карполя в Екатеринбурге

Source: Russia – Council of the Federation

Спортивный комплекс — первый объект, который будет создан в рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде-2023, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев КуйвашевЕвгений ВладимировичГубернатор Свердловской области дали старт строительству Академии волейбола имени Н.В. Карполя в Екатеринбурге.

Аркадий Чернецкий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дали старт строительству Академии волейбола имени Н.В. Карполя

В торжественной церемонии закладки первого камня в основание академии приняли участие Герой Труда РФ, заслуженный тренер России, главный тренер волейбольной команды «Уралочка — НТМК» Николай Карполь и директор компании-главного подрядчика строительства Евгений Гончаров.

Аркадий Чернецкий отметил, что спортивный комплекс на улице Машинистов станет одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка». По его словам, это первый объект, который будет создан в рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

Это первый объект, который будет создан в рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге

Сенатор выразил уверенность в том, что спортивный комплекс будет построен быстро и качественно. «Мы надеемся, что сборная Российской Федерации будет скомплектована из спортсменов академии, и в самых ведущих мировых клубах будут играть выпускники этого учебного заведения».

Аркадий Чернецкий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дали старт строительству Академии волейбола имени Н.В. Карполя

Евгений Куйвашев отметил, что церемонии закладки первого камня предшествовала большая подготовительная работа, для реализации проекта есть необходимые ресурсы, в том числе финансовые.

Губернатор добавил, что во время проведения Универсиады-2023 Академия волейбола им. Н.В. Карполя будет использована и как тренировочная площадка, и как место проведения турниров.

Академия волейбола будет включать спортивно-тренировочный, образовательный и медико-реабилитационный блоки, а также общежитие на семьдесят человек, столовую. Проект реализуется при участии Фонда губернаторских программ Свердловской области.

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