Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Мурманской области осужден участник преступной группы за совершение мошенничеств, повлекших лишение прав граждан на квартиры

Октябрьский районный суд г. Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении участника преступной группы, совершавшей тяжкие преступления против собственности Антона Дружинина. Он признан виновным в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Установлено, что в период с октября 2012 года по июнь 2014 года, обладая информацией о проживающих в городе Мурманске социально неблагополучных гражданах, злоумышленники мошенническим путем завладевали квартирами граждан без предоставления им другого жилья.

Действовали злоумышленники по отработанной схеме – узнавали, кто зарегистрирован в квартирах, существует ли задолженность по коммунальным платежам, затем путем уговоров и обмана склоняли потерпевших к отчуждению жилых помещений и приобретению квартир с меньшей площадью с доплатой разницы в стоимости и погашением коммунальных платежей.

Однако, в дальнейшем после продажи квартир злоумышленники потерпевших оставляли без жилья и денежных средств.

В результате незаконных действий6 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 4 млн. рублей.

Суд приговорил Дружинина к 4 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Двое других участников преступной группы осуждены в августе 2018 года к длительным срокам лишения свободы, в отношении еще одного участника уголовное дело выделено в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу.

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