Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки01.08.2019 10:53

Мониторинг чрезвычайных ситуаций

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы») продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.

С 25 июля по 1 августа 2019 года НЦ ОМЗ осуществлял мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций и событий на территории Российской Федерации:

Наводнение в ДВФО (Хабаровский край, Амурская область).

В Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам. Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой:

Подтопления в Республике Тыва;

Пожары в ЕАО, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае;

Угроза оползня в Республике Дагестан;

Подтопление в Пермском крае;

Подтопление в г. Тулун Иркутской области.

В МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км (221 маршрут без учета облачных).

Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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