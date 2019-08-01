Определены все российские города, которые примут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 августа, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что Ярославль и Кемерово пополнили список российских городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года.

В конце мая этого года FIVB утвердила Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Новосибирск и Уфу для проведения Чемпионата мира по волейболу. Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В них примут участие 24 сильнейшие национальные сборные, представляющие все континентальные зоны FIVB.

На правах организатора сборная России освобождена от квалификационного турнира. Также прямую путёвку получает команда Польши как действующий чемпион мира.

«Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году, – отметил президент FIVB Ари Граса. – Спортсменам и болельщикам гарантирован самый лучший приём в десяти городах во время Чемпионата мира. Россия – страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что они проведут великолепное соревнование. Проводя Чемпионат мира в городах по всей России, болельщики смогут лично насладиться международным волейболом самого высокого класса, обеспечивая большое наследие в стране».

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских команд проходят с 1949 года каждые четыре года. СССР проводил эти соревнования в 1952 и 1962 годах. В новейшей истории Россия примет мужской Чемпионат мира по волейболу впервые.

Пресс-служба Минспорта России

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