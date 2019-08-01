Оренбургские газовики помогают школьникам подготовиться к новому учебному году

Source: Gazprom in Russian

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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