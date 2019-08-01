Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное01.08.2019 09:50

Система функциональной диагностики ракетных двигателей

НПО «Энергомаш» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершает ведущуюся с 2018 года разработку системы функциональной диагностики жидкостных ракетных двигателей. Она предназначена для обеспечения безопасности огневых испытаний двигателей непосредственно на огневом стенде.

Уже сейчас данная разработка признана высокоэффективной. В режиме реального времени система диагностики анализирует состояние двигателя по измеряемым параметрам и формирует решение о тех или иных особенностях функционирования двигателя непосредственно в процессе испытания.

«По существу, это шаг вперед по сравнению с системой аварийной защиты, которая применяется на предприятии при огневых испытаниях ЖРД. С ростом производительности вычислительной техники появилась возможность в разы увеличить количество получаемой и обрабатываемой информации о состоянии двигателя — не по нескольким непрерывно изменяющимся измеряемым параметрам, используемым в системе аварийной защиты, а уже по десяткам прямо и косвенно измеряемых параметров», — говорит начальник отдела термогазодинамики, теплообмена и гидравлики НПО «Энергомаш», доктор технических наук, профессор Давид Мартиросов.

Система создана на стыке нескольких дисциплин: математики, физики, теории вероятностей, теории распознавания образов и ряда других. Ее основу составляет расчетно-экспериментальная математическая модель двигателя, которая описывает взаимосвязь параметров в нормально функционирующем двигателе и вырабатывает диагностические признаки, отражающие его текущее состояние.

Для увязки диагностических признаков разработаны специальные алгоритмы, которые локализуют возникающую неисправность в пределах контура, агрегата или элемента конструкции двигателя. В ходе испытания данная расчетно-экспериментальная модель сама «подстраивается» под конкретный экземпляр двигателя и использует именно его уникальные характеристики. Это свойство определяет ее преимущество по сравнению с системой аварийной защиты.

Реализовать проект удалось благодаря сотрудничеству НПО «Энергомаш» и Московского авиационного института, который стал разработчиком способов и средств стыковки датчиков двигателя с системой диагностики на стендах НИК-751 с участием специалистов комплекса. В промышленную эксплуатацию систему функциональной диагностики жидкостных ракетных двигателей в НПО «Энергомаш» планируется ввести к концу марта 2020 года.

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