Состоялся открытый интерактивный форум Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Вместе против коррупции!»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 1 августа 2019 года, под председательством исполняющего обязанности Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана состоялся открытый интерактивный форум «Вместе против коррупции!».

В рамках форума рассмотрена актуальная статистика коррупционных преступлений, практика обращения в доход государства незаконно нажитого имущества, результаты межведомственного взаимодействия по реализации Национального плана противодействия коррупции, результаты взаимодействия с институтами гражданского общества. Представлен психологический проект коррупционера и анализ его отличий от законопослушных граждан.

Участие в мероприятии приняли представители Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной Палаты Российской Федерации, Общероссийского Народного Фронта, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и другие заинтересованные лица.

Также перед участниками в интерактивном режиме выступили прокуроры субъектов Российской Федерации, которые рассказали об успешных практиках в сфере противодействия коррупции.

Выступления проходили в рамках пяти тематических блоков. На первом из них – «Борьба с коррупцией в цифрах» обсуждались конкретные результаты практики надзора, число выявленных нарушений, объемы средств, число уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные деяния. В частности прозвучал доклад начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александра Русецкого «Итоги надзорной практики в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства».

Дискуссионный блок «Возмещение государству ущерба от коррупции» был посвящен вопросам реализации в России контроля за расходами госслужащих и обращения в доход государства имущества чиновников, приобретенного на неподтвержденные доходы, состоянию реестра коррупционеров.

О такой приоритетной государственной задаче как снижение нагрузки на бизнес говорили участники блока «Бизнес без коррупции». Затрагивались вопросы административного давления, нарушений при проверочных мероприятиях, необоснованного уголовного преследования. Отмечены результаты проделанной работа по минимизации коррупционных проявлений в бизнес-сегменте. Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий выступил по теме «Противодействие коррупции в бизнесе». Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Валерий Волков сделал доклад «Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок».

О необходимости совместных международных усилий по борьбе с коррупционной преступностью в условиях процесса глобализации, а также о результатах такого сотрудничества в правовом поле говорили участники дискуссионного блока «Международное сотрудничество». Один из докладов «Международно-правовая работа по противодействию коррупции» сделал и.о. заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Сергей Плохов.

Завершил форум тематический блок «Формирование нового сознания. Профилактика коррупции среди молодежи». Его участники отметили, что формирование нового сознания в обществе – это прежде всего, создание всех необходимых условий для укрепления в общественном менталитете нетерпимости к любым коррупционным проявлениям. И в этом смысле особую значимость приобретает превентивная, профилактическая работа. Прозвучал доклад начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александра Русецкого «Результаты социологического опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений».

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