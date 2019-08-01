Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Трое жителей Дагестана предстанут перед судом по обвинению в незаконном создании коммерческих организаций через подставных лиц

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

По версии следствия, обвиняемые в 2017 г. создали через подставных лиц юридические лица в форме обществ с ограниченной ответственностью с целью их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.

Злоумышленники приискали граждан, которые за денежное вознаграждение формально выступили в качестве учредителей и руководителей создаваемых организаций, фактически не принимая участия в управлении юридическими лицами.

Таким образом, на основании представленных подставными лицами документов в налоговом органе было зарегистрировано и включено в Единый государственный реестр юридических лиц 7 обществ с ограниченной ответственностью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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