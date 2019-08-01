Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное01.08.2019 09:00

Юрию Романенко — 75 лет

Сегодня, 1 августа 2019 года, отмечает своё 75-летие дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Юрий Романенко. Юрий Викторович совершил три космических полёта в качестве командира корабля, провёл в космосе 430 суток 18 часов 20 минут. Книгой рекордов Гиннесса за 1998 год Юрий Романенко признан самым опытным космическим путешественником.

Будучи сыном военного моряка, в детстве Юрий мечтал о море. Но 12 апреля 1961 года победило небо. 10-классник Юрий Романенко услышал в школе сообщение о полёте в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина и затем во многом повторил его путь: лётное училище — отряд космонавтов — космический полёт.

Летом 1962 года Юрий Романенко стал курсантом Высшего военного авиационного училища лётчиков в Чернигове, отлично учился и, окончив его в 1966 году, остался там работать сперва лётчиком-инструктором, а позже старшим лётчиком-инструктором. Учил летать других, в то время как в космос уходили ракеты.

Юрий Романенко подал рапорт с просьбой зачислить в отряд космонавтов. Время шло. Однажды его вызвали к начальнику училища. Доложил по всей форме. И лишь тогда узнал того, кто сидит рядом с начальником. Это был Герман Титов, космонавт № 2! После нескольких вопросов Герман Степанович задал главный: «Хотите переучится на новую технику?»

Так, в апреле 1970 года он стал слушателем, из числа которых отбирали космонавтов для грядущих полётов и испытаний. Сначала претенденты прошли общекосмическую подготовку, после неё летом 1972 года Юрий Романенко вошёл в отряд космонавтов. В последующие годы готовился к участию в разных космических программах:

в 1972 году — к испытаниям орбитального самолёта «Спираль»;

с 1972 года по 1975 год — к совместной с США миссии «Союз — Аполлон», был командиром дублирующего экипажа, куда также входил Александр Иванченков;

с осени 1975 года — к проведению научных экспериментов в ходе экспедиции на станцию «Салют-6».

В первый космический полёт командир корабля «Союз-26» Юрий Романенко отправился 10 декабря 1977 года вместе с бортинженером Георгием Гречко. Предыдущая миссия завершилась раньше времени, поскольку корабль не совсем корректно состыковался со станцией. Участники новой экспедиции вышли в открытый космос на полтора часа, чтобы проверить состояние и электрические контакты стыковочного узла. Оборудование работало исправно, миссия продолжилась. Георгий Гречко и Юрий Романенко стали первыми космонавтами, которые отпраздновали Новый год на орбите нашей планеты. Они пробыли больше 96 дней на станции «Салют-6» до возвращения на Землю, которое состоялось 16 марта 1978 года.

18-26 сентября 1980 года Юрий Викторович Романенко возглавил полёт международного экипажа совместно с кубинским космонавтом-исследователем Арнальдо Тамайо Мендесом на корабле «Союз-38». На станции «Салют-6» работал вместе с экипажем основной экспедиции — Леонидом Поповым и Валерием Рюминым.

Третий космический полёт стал самым долгим и насыщенным событиями. 5 февраля 1987 года командир второй экспедиции на станцию «Мир» Юрий Романенко вместе с бортинженером Александром Лавейкиным отправился на орбиту на корабле «Союз ТМ-2». Для биологических экспериментов и астрофизических замеров космонавты запустили модуль «Квант-1», с которым 5 апреля был потерян контакт. Модуль должен был сблизиться с «Миром», но разминулся, пролетев на расстоянии 10 метров. Со второй попытки «Квант» пристыковали, но не до конца. Поэтому космонавты вышли наружу и провели необходимые работы: убрали предмет, послуживший помехой для стыковки.

Вдвоём Александр Лавейкин и Юрий Романенко трижды выходили в открытый космос. В июле Александр Иванович вернулся на Землю с советско-сирийским экипажем экспедиции посещения, а его сменил Александр Павлович Александров. Замена одного из членов экипажа на орбите произошла впервые. Юрий Романенко пробыл на станции больше 326 дней.

Все три полёта позывным Юрия Викторовича было слово «Таймыр», который ассоциируется у космонавта с дальними странствиями.

«Мы тогда готовились к полёту с Сашей Иванченковым, — вспоминал в беседе с журналистами Ю.В. Романенко. — У нас с ним была общая страсть к перемене мест, к туризму. И вот за одну такую поездку генерал-майор Леонов объявил мне строгий выговор… А на Таймыре я так пока ещё не побывал».

После трёх космических полётов Юрий Романенко получил руководящую должность в Центре подготовки космонавтов. Спустя семь лет, в 1995 году, ему пришлось сменить сферу деятельности, поскольку он достиг возрастного предела для службы в космической отрасли. Примечательно, что Юрий Романенко — основатель второй российской космической династии. Его старший сын Роман тоже стал космонавтом и дважды летал на МКС.

Роскосмос сердечно поздравляет Юрия Викторовича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, семейного счастья, бодрости, благополучия и долгих радостных лет!

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Видеобиография космонавта

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