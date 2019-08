Moscow Exchange will change lot size on the stock market sinсe September 2, 2019

Source: Moscow Stock Exchange

Moscow Exchange will change the lot size on the stock market since September 2, 2019 for the following share:

Security code

Security

ISIN

Lot sizetill 02.09.2019

Lot size since 02.09.2019

ACKO

PJSC “ASKO-STRAKHOVANIE”, cs

RU000A0JXS91

1 000

100

ALBK

PJSC “Best Efforts Bank”, cs

RU000A0JS2M9

100

10

AVAN

“AVANGARD” JSB, cs

RU000A0DM7B3

10

1

CHEP

PJSC “CHELPIPE”, cs

RU0009066807

100

10

CHMF

PAO SEVERSTAL, cs

RU0009046510

10

1

EELT

EUROPEAN ELTECH, cs

RU000A0JWW54

100

10

HIMC

“KHIMPROM” PJSC, cs

RU0009098990

10 000

1 000

IGSTP

IZHSTAL PAO, ps

RU0002155300

10

1

KGKC

PAO “KGK”, cs

RU000A0JP120

100

10

KGKCP

PAO “KGK”, ps

RU000A0JP138

100

10

KMAZ

KAMAZ PTC, cs

RU0008959580

100

10

KZOS

PJSC “KAZANORGSINTEZ”, cs

RU0009089825

100

10

KZOSP

PJSC “KAZANORGSINTEZ”, ps

RU0006753456

1 000

10

LPSB

OAO “LESK”, cs

RU000A0D8MR7

1 000

100

LSNGP

PJSC “LENENERGO”, ps

RU0009092134

100

10

MERF

PJSC MERIDIAN, cs

RU000A0JQ128

1 000

100

MFON

PJSC “MEGAFON”, cs

RU000A0JS942

10

1

MISB

PJSC “TNS ENERGO MARI EL”, cs

RU000A0D8K33

1 000

100

MISBP

PJSC “TNS ENERGO MARI EL”, ps

RU000A0D8K41

1 000

100

NKNC

PJSC “NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM”, cs

RU0009100507

100

10

NMTP

PJSC “NCSP”, cs

RU0009084446

1 000

100

NVTK

JSC “NOVATEK”, cs

RU000A0DKVS5

10

1

PAZA

PJSC “PAVLOVO BUS”, cs

RU0009083240

10

1

PRTK

PROTEK, cs

RU000A0JQU47

100

10

RTKMP

PJSC “ROSTELECOM”, ps

RU0009046700

100

10

RU000A0JPY69

MIKHAYLOVSKIY – RENTNYY II, if

RU000A0JPY69

10

1

RU000A0JQUQ5

KAPITAL – 21 VEK, if

RU000A0JQUQ5

10

1

RU000A0JR2C1

VTB-FOND KAZNACHEYSKIY, if

RU000A0JR2C1

100

10

SZPR

PJS “NWSC”, cs

RU0009100861

10

1

TATN

PJSC “TATNEFT”, cs

RU0009033591

10

1

TATNP

PJSC “TATNEFT”, ps

RU0006944147

10

1

UNAC

JSC “UAC”, cs

RU000A0JPLZ7

10 000

1 000

VJGZ

PJSC VARYOGANNEFTEGAZ, cs

RU0009046460

10

1

WTCMP

JSC “WTC MOSCOW”, ps

RU0008137088

1 000

100

YRSB

PJSC “TNS ENERGO YAROSLAVL”, cs

RU000A0D8760

100

10

YRSBP

PJSC “TNS ENERGO YAROSLAVL”, ps

RU000A0D88B3

100

10

