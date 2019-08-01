Moscow Exchange will change lot size on the stock market sinсe September 2, 2019

Source: Moscow Stock Exchange
Moscow Exchange will change the lot size on the stock market since September 2, 2019 for the following share:
Security code
Security
ISIN
Lot sizetill 02.09.2019
Lot size since 02.09.2019
ACKO
PJSC “ASKO-STRAKHOVANIE”, cs
RU000A0JXS91
1 000
100
ALBK
PJSC “Best Efforts Bank”, cs
RU000A0JS2M9
100
10
AVAN
“AVANGARD” JSB, cs
RU000A0DM7B3
10
1
CHEP
PJSC “CHELPIPE”, cs
RU0009066807
100
10
CHMF
PAO SEVERSTAL, cs
RU0009046510
10
1
EELT
EUROPEAN ELTECH, cs
RU000A0JWW54
100
10
HIMC
“KHIMPROM” PJSC, cs
RU0009098990
10 000
1 000
IGSTP
IZHSTAL PAO, ps
RU0002155300
10
1
KGKC
PAO “KGK”, cs
RU000A0JP120
100
10
KGKCP
PAO “KGK”, ps
RU000A0JP138
100
10
KMAZ
KAMAZ PTC, cs
RU0008959580
100
10
KZOS
PJSC “KAZANORGSINTEZ”, cs
RU0009089825
100
10
KZOSP
PJSC “KAZANORGSINTEZ”, ps
RU0006753456
1 000
10
LPSB
OAO “LESK”, cs
RU000A0D8MR7
1 000
100
LSNGP
PJSC “LENENERGO”, ps
RU0009092134
100
10
MERF
PJSC MERIDIAN, cs
RU000A0JQ128
1 000
100
MFON
PJSC “MEGAFON”, cs
RU000A0JS942
10
1
MISB
PJSC “TNS ENERGO MARI EL”, cs
RU000A0D8K33
1 000
100
MISBP
PJSC “TNS ENERGO MARI EL”, ps
RU000A0D8K41
1 000
100
NKNC
PJSC “NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM”, cs
RU0009100507
100
10
NMTP
PJSC “NCSP”, cs
RU0009084446
1 000
100
NVTK
JSC “NOVATEK”, cs
RU000A0DKVS5
10
1
PAZA
PJSC “PAVLOVO BUS”, cs
RU0009083240
10
1
PRTK
PROTEK, cs
RU000A0JQU47
100
10
RTKMP
PJSC “ROSTELECOM”, ps
RU0009046700
100
10
RU000A0JPY69
MIKHAYLOVSKIY – RENTNYY II, if
RU000A0JPY69
10
1
RU000A0JQUQ5
KAPITAL – 21 VEK, if
RU000A0JQUQ5
10
1
RU000A0JR2C1
VTB-FOND KAZNACHEYSKIY, if
RU000A0JR2C1
100
10
SZPR
PJS “NWSC”, cs
RU0009100861
10
1
TATN
PJSC “TATNEFT”, cs
RU0009033591
10
1
TATNP
PJSC “TATNEFT”, ps
RU0006944147
10
1
UNAC
JSC “UAC”, cs
RU000A0JPLZ7
10 000
1 000
VJGZ
PJSC VARYOGANNEFTEGAZ, cs
RU0009046460
10
1
WTCMP
JSC “WTC MOSCOW”, ps
RU0008137088
1 000
100
YRSB
PJSC “TNS ENERGO YAROSLAVL”, cs
RU000A0D8760
100
10
YRSBP
PJSC “TNS ENERGO YAROSLAVL”, ps
RU000A0D88B3
100
10