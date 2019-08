Premier Mateusz Morawiecki: W oparciu o tamte czyny budujemy naszą przyszłość

Source: President of Poland in Polish

Bronili wtedy człowieczeństwa, bronili nie tylko szans na przetrwanie, nie tylko honoru i walczyli nie tylko o przyszłość narodu. Walczyli o elementarne zasady, wartości, takie jak miłość do ojczyzny, wierność, honor i prawda – mówił premier. Dlatego, jak dodał Dzisiaj powstańcy warszawscy są dla nas na pierwszym miejscu w panteonie naszych wszystkich bohaterów.

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego »

Podkreślił, że to była walka nie tylko o przyszłość Polski, ale też świata. Powstańcy warszawscy walczyli o lepszą Polskę, o to, żeby mogła istnieć, ale walczyli również o lepszy świat. Dlatego świat winien jest pamięć o tamtym wielkim zrywie, który miał miejsce latem w 1944 roku – powiedział Mateusz Morawiecki.

My pamiętamy i w oparciu o tamte czyny, budujemy naszą przyszłość. Oni w ten sposób zwyciężyli – podsumował premier.

Jak co roku, w godzinę „W” premier oddał hołd Powstańcom pod Pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Złożył też kwiaty przy grobie gen. Antoniego Chruściela Montera i zapalił znicz przy kwaterze na Łączce. Następnie wziął udział w koncercie Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W godzinach wieczornych w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego budynek KPRM zostanie oświetlony kolorami flagi narodowej.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. i trwało 63 dni. Podczas walk na terenie stolicy poległo blisko 200 tys. osób – żołnierzy i cywilnych mieszkańców miasta.

