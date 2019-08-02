Аккредитация представителей белорусских и зарубежных СМИ для освещения международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий»

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

02-08-2019

3-4 сентября 2019 г. в г.Минске состоится международная конференция высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Документы на аккредитацию представителей белорусских и зарубежных средств массовой информации принимаются Министерством иностранных дел Республики Беларусь до 22 августа 2019 г.

Для получения иностранными журналистами аккредитации необходимо заполнить на сайте МИД анкету-заявку с предоставлением письменного обращения на официальном бланке за подписью руководителя СМИ и фотографии аккредитуемого журналиста. Более подробная информация размещена на интернет-странице Министерства в разделе «Пресс-служба – аккредитация».

Иностранным журналистам, имеющим действительную аккредитацию при МИД Беларуси, а также представителям белорусских средств массовой информации следует направить в пресс-службу МИД (press@mfa.gov.by) соответствующую заявку с указанием паспортных данных (номера паспорта, даты и места рождения), а также контактной информации.

Дополнительную информацию можно получить в управлении информации и цифровой дипломатии МИД по телефону +375 17 327 51 54, факс +375 17 210 42 51, email: press@mfa.gov.by.

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