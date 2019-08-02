Во исполнение представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации научным работникам выплачено 12,5 млн рублей долгов по зарплате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку по обращению Счетной палаты Российской Федерации. В ходе нее проверены сведения о невыплате зарплаты работникам учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (в настоящее время Министерству науки и высшего образования Российской Федерации).

По итогам данной проверки руководителю ФАНО России внесено представление. Во исполнение акта прокурорского реагирования агентство и его правопреемник Минобрнауки России приняли меры к восстановлению трудовых прав граждан.

Так, в рамках ликвидационных процедур полностью погашены долги по оплате труда на общую сумму 12,5 млн рублей перед 42 работниками ФГБУ «Хабаровский организационно-методический отдел Дальневосточного отделения Российской академий наук», ФГБУ «Северо-Восточный организационно-методический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук», ФГБУ «Управление капитального строительства Сибирского отделения Российской академий наук», ФГБУ НО «Экспериментальное хозяйство Сибирского отделения Российской академии наук».

Соблюдение прав граждан на оплату труда находится на постоянном контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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