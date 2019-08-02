Встреча с врио главы Астраханской области Игорем Бабушкиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день.

И.Бабушкин Бабушкин Игорь Юрьевичвременно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области : Здравствуйте, Владимир Владимирович.

В.Путин: Игорь Юрьевич, работы много, я так понимаю, времени у Вас было мало, но в целом, на мой взгляд, Вы уже там практически освоились.

И.Бабушкин: Да, Владимир Владимирович.

Удалось достаточно серьёзно погрузиться в ситуацию. С первых дней начал выезжать в населённые пункты, встречаться с людьми.

Обращения граждан поступают абсолютно разные, по проблемам, которые долгое время, практически годами, не решались. Для меня совершенно очевидно, что ситуацию нужно менять.

Мной обозначены в рамках стратегии действий пять основных приоритетов, по которым главное направление – это рост качества жизни людей, повышение социальной защищённости граждан.

Всё это, безусловно, невозможно без изменений в экономике, поэтому мы запускаем программу перезагрузки.

В.Путин: На какие приоритеты Вы обратили внимание?

И.Бабушкин: Сегодня у нас незащищёнными оказались семьи, имеющие большое количество детей, ветераны труда, ветераны войны.

Первой моей законодательной инициативой стало региональное расширение мер социальной поддержки, которое позволит нам охватить более 200 тысяч населения. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу.

На этот год у нас уже запланировано 280 миллионов рублей, и со следующего года мы готовы будем потратить на поддержку наших граждан 845 миллионов рублей.

В.Путин: В первом чтении уже закон принят?

И.Бабушкин: В первом чтении закон принят, мы ожидаем второе чтение в августе и рассчитываем, что с 1 сентября этот законопроект вступит в законную силу.

В.Путин: 205–206 тысяч астраханцев – это немалое число; 280 миллионов потребуется, в 2020 году – 845 миллионов, а источники?

И.Бабушкин: Источники – из консолидированного бюджета Астраханской области.

В.Путин: Получается? Вы посчитали?

И.Бабушкин: Да, получается, мы всё посчитали, и соизмерили наши возможности с существующими потребностями наших граждан.

Сегодня активно работаем по выполнению Ваших поручений, которые Вы дали в феврале и мае месяце в Ахтубинске.

В рамках февральского поручения реализуем проекты по социальным объектам – это 50 объектов. На сегодняшний день по 39 объектам у нас имеется подтверждение из федерального бюджета, ведётся работа по их реализации.

По 11 плановые сроки – 2020–2021 годы. Это строительство объектов спорта, домов культуры, объекты здравоохранения, детские сады и школы.

В.Путин: Что в здравоохранении?

И.Бабушкин: В здравоохранении у нас два объекта запланировано – это корпус областного перинатального центра и лечебно-диагностический корпус онкодиспансера.

В.Путин: Но там потребуется ещё и оборудование.

И.Бабушкин: Да, совершенно верно, поэтому по одному из объектов нам необходима корректировка проекта.

Сейчас запустили работу, где необходимо учесть оборудование объекта лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера.

В.Путин: Это Вы всё про Астрахань говорите?

И.Бабушкин: Да, совершенно верно.

В.Путин: А сеть объектов первичного здравоохранения в целом по области? Вы не смотрели, как там обстоят дела?

И.Бабушкин: Там дела обстоят не очень хорошо. Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населённых пунктах.

Нам необходимо дополнительно построить ФАПы в рамках и национального проекта, и в рамках мер поддержки, которые оказаны в рамках Вашего поручения. Мы рассчитываем, что нам существенно удастся эту ситуацию изменить.

В.Путин: Где-то построить, где-то, наверное, реконструировать.

И.Бабушкин: Совершенно верно.

В.Путин: И мобильные пункты обязательно нужно тоже создавать.

И.Бабушкин: Мобильные пункты – да, мы сегодня запланировали возведение ряда модульных мобильных пунктов.

В.Путин: Смотрю, есть объекты, связанные с культурой. Это дома культуры?

И.Бабушкин: Очень большой запрос у населения по объектам культуры. Объекты, которыми пользуются сегодня наши граждане, к сожалению, ещё 50–60-х годов постройки в большинстве случаев.

В.Путин: Мы с Вами говорили ещё и по экономике, по портовой особой экономической зоне. Там документы должны быть соответствующие…

И.Бабушкин: Да.

Сегодня полным ходом занимаемся этим вопросом в рамках Вашего поручения. Сформирована рабочая группа, ведётся оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны.

Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: Министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами.

В рамках Вашего поручения с докладом до 1 декабря, я полагаю, мы сформулируем и сформируем чёткое понимание по срокам и этапности формирования портовой особой экономической зоны.

Мы рассчитываем в рамках реализации получить увеличение грузопотока до 15 миллионов тонн в год по направлениям север – юг и запад – восток.

В.Путин: Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу.

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