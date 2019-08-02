В Карачаево-Черкесии четверо граждан Республики Таджикистан признаны судом виновными в сбыте наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 4 граждан Республики Таджикистан.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении 12 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительном сговору, в значительном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительном сговору, в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Установлено, что злоумышленники в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществляли преступную деятельность по сбыту наркотических средств на территориях Карачаево-Черкесии, Республики Адыгея, Краснодарского и Ставропольского краев.

Злоумышленники приобретали крупные партии наркотических средств через сеть «Интернет», расфасовывали их и распространяли путем использования тайников-закладок после проведения потребителями оплаты через электронную платежную систему.

В июне 2017 года сотрудниками правоохранительных органов преступная деятельность была пресечена.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчинам наказания в виде лишения свободы на срок от 10 лет 6 месяцев до 12 лет, отбывать которое им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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