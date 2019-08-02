В. Павленко: В Архангельске создан мемориальный комплекс в память о погибших в локальных конфликтах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал инициативу об установке на мемориале еще одного памятного знака.

В Архангельске на мемориальном комплексе в память о погибших в локальных конфликтах установят еще один памятный знак. Об этом сообщил член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко. ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области

Виктор Павленко

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В Архангельске на мемориальном комплексе в память о погибших в локальных конфликтах установят еще один памятный знак

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В Архангельске на мемориальном комплексе в память о погибших в локальных конфликтах установят еще один памятный знак

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На мемориале «Площадь Памяти» на Кузнечевском кладбище планируется открыть памятный знак в честь 35-летия организации ветеранов-афганцев «Долг»

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Виктор Павленко поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск

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Сенатор отметил, что на мемориале «Площадь Памяти» на Кузнечевском кладбище планируется открыть памятный знак в честь 35-летия одной из первых в Советском Союзе организаций ветеранов-афганцев «Долг», объединяющей в Архангельской области ветеранов боевых действий в «горячих точках». Сейчас на плитах выгравированы имена 156 героев.

«Я поддержал инициативу об установке на мемориале еще одного памятного знака. Символично, что он будет посвящен матерям не вернувшихся с войны солдат. Низкий им поклон», — сказал Виктор Павленко.

Сенатор поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск. «У войск славная история, замечательные традиции. Десантников отличают верность воинскому долгу, отличная выучка, самоотверженность и настоящая крепкая дружба. Сегодня голубому берету, который мы по праву носим, исполняется 50 лет. Мы гордимся, что служили в этих войсках».

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