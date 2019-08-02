Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провела совещание с членами Организационного комитета III Форума социальных инноваций регионов и рабочей группы по его подготовке.

Решения, принятые на третьем Форуме социальных инноваций регионов, должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области на совещании с членами Организационного комитета III Форума социальных инноваций регионов и рабочей группы по его подготовке.

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Вице-спикер СФ подчеркнула: показатель эффективности работы Форума — практическая реализация его итоговых рекомендаций, направленных на инновационное социальное развитие нашей страны.

Галина Карелова напомнила, что идея проведения Форума принадлежит Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Форум стал значимым и важным событием, крупнейшей и авторитетной дискуссионной площадкой для диалога по социальным проблемам.

Среди новых тем – цифровизация социальной сферы, возможности использования социальных контрактов, роль масс-медиа как инструмента взаимодействия власти и общества

Заместитель Председателя СФ еще раз отметила высокий профессиональный уровень организации и проведения мероприятий третьего Форума, актуальная повестка дня которого как никогда востребована регионами, бизнесом, некоммерческими организациями и обществом. На Форуме были презентованы лучшие социальные практики и технологии российских регионов. Основное внимание уделено вопросам межсекторного и межведомственного взаимодействия, сотрудничества с бизнесом, социально ориентированными некоммерческими организациями. Среди новых тем – цифровизация социальной сферы, возможности использования социальных контрактов, роль масс-медиа как инструмента взаимодействия власти и общества.

В рамках Форума прошли пленарные заседания, содержательные стратегические сессии, лекции и мастер-классы, объединившие более 30 тысяч участников из всех субъектов Российской Федерации и пятнадцати стран мира. За три дня работы состоялось более ста мероприятий, организована выставка инновационных проектов, подписаны соглашения о сотрудничестве и партнерстве регионов, бизнеса, некоммерческих организаций в реализации крупных социальных инфраструктурных проектов. Кроме того, подведены итоги Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Социальные инновации», в котором принял участие 71 субъект РФ.

«Будем внимательно следить за выполнением подписанных на Форуме соглашений. Наша совместная работа по продвижению социальных инноваций не останавливается», — сказала вице-спикер СФ.

На совещании принято решение подготовить план мероприятий, определены темы четырех заседаний Совета по социальным инновациям регионов при Совете Федерации на осеннюю сессию.

Кроме того, рассматриваются инициативы субъектов Российской Федерации о проведении между форумами различных мероприятий, в том числе и стратегических сессий.

Галина Карелова сообщила, что очередное заседание Совета по социальным инновациям состоится в сентябре 2019 года.

В совещании приняли участие члены Совета Федерации, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, члены Организационного комитета, рабочей группы третьего Форума социальных инноваций, представители некоммерческих организаций.

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