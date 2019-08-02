Минэнерго России направило предложение об отнесении Ульяновска к ценовой зоне теплоснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 августа. – Министерство энергетики Российской Федерации направило на рассмотрение в Правительство РФ совместное обращение администрации города Ульяновска и единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения.

Подготовленный муниципалитетом и энергокомпанией пакет документов прошел согласование с Минэнерго России, Минстроем России и ФАС России.

Ульяновск стал первым городом в европейской части России, направившим обращение по переходу в ценовую зону теплоснабжения. Новая модель рынка тепла может заработать здесь с 1 января 2020 года.

Переход на новую модель способствует привлечению дополнительных инвестиции в систему теплоснабжения города. Предполагается, что ПАО «Т Плюс» в ближайшие 10 лет направит на модернизацию тепловой инфраструктуры Ульяновска 7,8 млрд рублей.

Справочно:

Закон об «альтернативной котельной» был принят в июле 2017 года и призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. «Альткотельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период (на 10 лет и более).

На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два города России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.

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