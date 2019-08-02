Практические экзамены у экипажа МКС-61/62/ЭП-19

Source: Russia Federal Space

У командира основного экипажа корабля «Союз МС-15» Олега Скрипочки прошла экзаменационная тренировка на специализированном тренажёре «Телеоператор», цель которого — отработка режимов ручного телеуправления причаливанием и стыковкой «с борта МКС» грузового корабля «Прогресс МС».Как правило, стыковка «грузовика» со станцией происходит в автоматическом режиме, но космонавты всегда должны быть готовы взять управление на себя.

«Телеоператор» — это резервный режим для того, чтобы привести грузовой корабль и состыковать его со станцией, — отметил Олег Скрипочка, совершивший уже два космических полёта. — «Прогресс МС» привозит на МКС не только продукты и вещи для экипажа, но — самое главное — уникальное оборудование для экспериментов и исследований. Потеря такой аппаратуры станет сильным ударом и по финансовой, и по научной составляющей. Поэтому мы должны привести корабль в любом случае, даже при возникновении каких-то неполадок, и «Телеоператор» как раз даёт такую возможность«.

Сегодня Олег Иванович вытянул билет № 1. Каждый экзаменационный билет содержит в себе по четыре режима, два из которых на свету, а два ‒ в тени. Космонавт отрабатывает стыковку корабля к четырём стыковочным узлам МКС — это СО-1 (стыковочный отсек «Пирс»), СМ (служебный модуль «Звезда»), МИМ-1 (малый исследовательский модуль «Рассвет») и МИМ-2 («Поиск»). Все режимы начинаются из автоматического зависания корабля на дальности примерно 150-160 метров от станции. Дальше вводятся нештатные ситуации, приводящие к срыву автоматического режима и переходу на ручной режим управления «грузовиком» (ТОРУ). Во время выполнения ручного управления также возможны отказы и аварии.

К первой группе нештатных ситуаций относятся, например, автоматический увод корабля от станции или авария системы управления движением. В ТОРУ космонавта тоже могут ожидать нештатные ситуации, такие как кратковременное пропадание ТВ-изображения с грузового корабля, отказ ручных средств управления или разрыв связи между кораблём и станцией.

Примечательно, что летом 2016 года Олег Скрипочка вместе с Алексеем Овчининым тестировали на борту МКС обновлённую аппаратуру «Телеоператора».

«Сейчас тоже есть технические новшества, — отметил Олег Иванович. — Есть нюансы в управлении, которые нужно понимать, знать и уметь с ними обращаться. Стало интереснее (улыбается). Например, немножко по-другому ведёт себя корабль при разворотах, изменилось время отклика при работе ручкой управления движением».

Командир основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» справился с поставленной задачей, получив за экзамен оценку «отлично». Комиссия отметила высокий профессионализм Олега Скрипочки, чёткость и ясность ведения репортажа, стабильные параметры касания, а также оперативное распознавание и решение нештатных ситуаций. Примечательно, что накануне Олег Иванович сдал на «отлично» теоретический экзамен по ТОРУ. Инструкторы ЦПК по достоинству оценили предельную внимательность и высокую техническую грамотность космонавта.

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