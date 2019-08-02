Прокуратура Амурской области контролирует соблюдение прав граждан и предпринимателей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Амурской области проанализировала нормативное правовое регулирование в сфере оказания поддержки гражданам и хозяйствующим субъектам, признанным пострадавшими в период чрезвычайной ситуации.

В целях минимизации последствий от паводка прокуратурой области в правительство региона направлен проект нормативного акта, устанавливающего для пострадавших граждан скидку в размере 30% к тарифу для населения по оплате за электрическую энергию.

С учетом предложений прокуратуры области региональным правительством разработан соответствующий проект постановления.

Наряду с указанным проектом нормативного правового акта, должны быть приняты документы, определяющие предоставление гражданам мер поддержки на приобретение, строительство, капитальный ремонт жилья, оказание социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, предоставление субсидий субъектам предпринимательства по возмещению части затрат на строительство производственных помещений и/или приобретение технологического оборудования с учетом произошедшей чрезвычайной ситуацией и др.

В рамках рассмотрения направленных прокурором Амурской области предложений правительством области в настоящее время разрабатываются необходимые нормативно-правовые акты.

Данный вопрос находится на контроле прокуратуры области.

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