С. Белоусов: После вступления в силу закона об органической продукции применение агрохимикатов будет строго регламентировано

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал случаи массовой гибели пчёл.

Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в федеральные органы власти продолжают поступать обращения граждан в связи с гибелью пчёл.

Тщательный анализ информации, поступившей с мест, позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся ситуация стала результатом как минимум двух существенных нарушений, сказал сенатор. «Прежде всего, это произошло потому, что в регионах, где произошла массовая гибель пчел, не уделили должного внимания разосланным в прошлом году регламентирующим документам». В частности, направленным в 2018 году рекомендациям Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России по обеспечению безопасности пасек при применении пестицидов, в соответствии с СанПин «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».

Следует учитывать, что пчеловодство в РФ характеризуется высокой долей пчелосемей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах

Кроме того, следует учитывать, что пчеловодство в РФ характеризуется высокой долей пчелосемей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах (93,8 процентов). «Отсутствие нормальных коммуникаций между владельцами пасек и государственными структурами, руководящими сельскохозяйственными товаропроизводителями, применяющими агрохимикаты, стало второй существенной причиной сложившейся ситуации», — подчеркнул Сергей Белоусов. Сегодня регионы, где произошла массовая гибель пчел, или уже оказывают конкретную помощь потерпевшим убытки пасечникам, или разрабатывают программы, в том числе долгосрочные, не только по купированию, но и по предотвращению подобных ситуаций.

Сенатор заявил, что через год, после вступления в силу принятого в 2018 году закона об органической продукции, применение агрохимикатов, которое сегодня носит зачастую бесконтрольный характер, будет строго регламентировано. «Пчеловоды будут знать, какие сельхозугодия будут сертифицированы как «органические», и там пчелам уже точно ничего не будет угрожать», — сказал Сергей Белоусов.

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