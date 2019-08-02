Т. Гигель: Условия кредитования для мелких сельхозтоваропроизводителей нуждаются в изменении

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с предпринимателями Усть-Канского района.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в Совете Федерации Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки по региону провела рабочее совещание с предпринимателями, а также сельхозтоваропроизводителями Усть-Канского района. Мероприятие прошло в рамках муниципального форума «Сильный Алтай» с участием врио главы региона Олега Хорохордина. ХорохординОлег ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай

Встреча Татьяны Гигель с предпринимателями Усть-Канского района

По мнению сенатора, Усть-Канский район в регионе относится к числу передовых по развитию сельскохозяйственной отрасли. Здесь отмечен наибольший объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения. Район входит в лидирующую тройку по количеству посевных площадей. Основные объемы заготовки сена в республике также традиционно производятся именно здесь.

Усть-Канский район в регионе относится к числу передовых по развитию сельскохозяйственной отрасли

Как выяснилось, товаропроизводителей особо волнуют слишком высокие кредитные ставки банков, да еще и выдаваемые на короткие сроки. В условиях рискованного земледелия и низкой рентабельности производства вследствие крайне высоких тарифов на электроэнергию, а также отдаленности района делает пользование банковскими услугами фактически недоступными, а это, в свою очередь, ставит под сомнение развитие самих предприятий, — подчеркнула законодатель.

Встреча Татьяны Гигель с предпринимателями Усть-Канского района

Татьяна Гигель согласилась с присутствующими на встрече селянами, что есть необходимость пересмотреть предлагаемые банками условия кредитования, поскольку при существующей постановке вопроса они оказываются удобными только для холдинговых компаний, но не для мелких фермеров или предпринимателей. А в Республике Алтай преобладает мелкий бизнес, да и СПК по своей мощности невелики, а потому не в состоянии выдерживать банковские предложения.

Подняли сельчане и проблему по изменению ряда положений в Лесном кодексе, который позволяет вести пастьбу скота в лесной зоне только на условиях аренды, оформить которую для сельчан непросто.

Татьяна Гигель сообщила, что в настоящее время идет активная работа над новой редакцией Лесного Кодекса. В его разработке принимают участие и члены Экспертно-консультационного совета по проблемам лесной отрасли, который она возглавляет. Этот вопрос находится у них в списке особого контроля.

Большое удовлетворение у присутствующих вызвало сообщение, что в план ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включены и дороги Усть-Канского района , -заявила законодатель.

По мнению Татьяны Гигель, что высказанные на встрече предложения со стороны сельчан вполне решаемы. «Главное грамотно выстроить приоритетную экономическую политику и четко ей придерживаться».

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