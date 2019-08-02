Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#главное02.08.2019 15:12

ФГУП ЦНИИмаш стало акционерным обществом

1 августа 2019 года ИФНС России внесены записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ФГУП ЦНИИмаш и регистрации АО «ЦНИИмаш».

АО «ЦНИИмаш» создано путём преобразования ФГУП ЦНИИмаш на основании Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2016 № 221, распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 годы», а также распоряжения ТУ Росимущества в Московской области от 07.06.2019 № 234-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» и является его правопреемником.

Единственным владельцем акций первого выпуска созданного акционерного общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В дальнейшем акции АО «ЦНИИмаш» будут переданы Госкорпорации «Роскосмос».

Распоряжением ТУ Росимущества в Московской области от 07.06.2019 № 234-р также утвержден устав АО «ЦНИИмаш», составы Совета директоров и ревизионной комиссии.

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