Premier Mateusz Morawiecki: Mapa Inwestycji to swego rodzaju raport składany obywatelom przez rząd

Source: President of Poland in Polish

Stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji mapa powstała po to, by Polacy mogli sprawdzić, jakie działania na ich terenie zrealizowano z pieniędzy publicznych oraz jakie kwoty z budżetu państwa zostały przeznaczone na lokalne inwestycje. Zaprezentowane dane przedstawiają projekty realizowane po 16 listopada 2015 r.

Zachęcam wszystkich obywateli, żeby nie tylko nas sprawdzali, ale także pokazywali nam białe plamy, jeżeli są jakieś potrzeby inwestycyjne – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zwrócił też uwagę na fakt, że jesteśmy coraz bardziej niezależni od pieniędzy zewnętrznych, i jak dodał około 450 mld zł zaangażowanych w te inwestycje to środki z budżetu krajowego, a 20 proc. to środki unijne.

Jednocześnie premier pokreślił, że Interaktywna Mapa Inwestycji jest dostępna na stronach internetowych i każdy będzie mógł zobaczyć swoją gminę oraz to, co zostało w niej zrobione.

