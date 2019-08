Premier na otwarciu autostrady A1 odcinek Pyrzowice – Częstochowa Południe

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia odcinka autostrady A1 »

Premier podkreślił, że dokonuje się kolejny wielki krok w kierunku połączenia Śląska z Pomorzem. Jak dodał, Autostrada zwiększy szanse komunikacyjne, infrastrukturalne w obszarze handlu oraz komfort życia mieszkańców.

Pamiętajmy o tym, że budowa infrastruktury drogowej to praca dłuższa niż tylko jedna kadencja. To pewne strategiczne przemyślenia, przygotowania, prace związane z zezwoleniami środowiskowymi i administracyjnymi – mówił, dziękując wszystkim, którzy się przyczynili do budowy tej autostrady. Przekazał, że zgodnie z informacjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do końca roku oddana zostanie obwodnica Częstochowy.

Na zakończenie premier zaapelował do kierowców o bezpieczną jazdę Wysoka kultura jazdy, stop piractwu drogowemu i korytarze życia, niech te hasła towarzyszą kierowcom w drugiej części wakacji jak i później przez wszystkie lata, użytkowania tej drogi.

MIL OSI