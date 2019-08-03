В Иркутской области по инициативе прокуратуры органы местного самоуправления приняли меры для отмены части налогов гражданам, пострадавшим от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению прокуратуры Иркутской области прокуратура Куйтунского района председателям дум Барлукского, Ленинского, Усть-Кадинского, Уянского муниципальных образований, территории которых оказались в зоне подтопления, направлены информации о предусмотренной законодательством возможности послабления налогообложения для физических лиц, чьи условия жизнедеятельности были нарушены в результате наводнения в июне 2019 года. Предложено безотлагательно рассмотреть на внеочередных заседаниях представительных органов вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, отменяющий налог на имущество физических лиц и земельный налог для местных жителей, которые пострадали от наводнения.

Депутатами представительных органов предложение районной прокуратуры поддержано единогласно. Необходимые правовые акты приняты.

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