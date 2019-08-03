Приветствие участникам и гостям Пятых Армейских международных игр

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников и многочисленных гостей Пятых Армейских международных игр.

Ежегодные соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира, уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным, ярким праздником – и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится.

Тысячи лучших военнослужащих продемонстрируют своё искусство и выучку, умение чётко, эффективно и слаженно решать поставленные задачи, находить нестандартные решения в ходе сложнейших заданий.

Многих молодых зрителей, которые ещё только определяют свой путь в жизни, такой пример, не сомневаюсь, вдохновит на выбор будущей профессии.

И конечно, вновь подчеркну, сам формат Армейских игр вносит свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление конструктивных, партнёрских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, Евразийского континента и всего мира, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.

Уверен, все участники Пятых игр порадуют зрителей достойными выступлениями, в честной и бескомпромиссной борьбе проявят целеустремлённость, силу воли и, конечно, уважение к своим соперникам и коллегам по ратному делу.

Желаю вам удачи, отличных результатов и красивых, заслуженных побед! А гостям – незабываемых впечатлений!

MIL OSI