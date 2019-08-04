Прокуратура Иркутской области в связи с наводнением приняла меры, направленные на надлежащее управление объектами федеральной собственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства о собственности в условиях чрезвычайной ситуации, введенной в связи с паводком.

В рамках межведомственного взаимодействия прокуратурой обращено внимание межрегионального территориального управления Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, осуществляющего полномочия собственника в отношении федерального имущества, на необходимость активизации работы по установлению состояния расположенных в зоне затопления федеральных объектов, их обследованию, оценке ущерба, разработке восстановительных мероприятий.

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