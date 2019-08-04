Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Спектр-Р04.08.2019 12:30

Ушел из жизни Николай Кардашев

В субботу, 3 августа 2019 года, на 88-м году жизни скончался выдающийся советский и российский астрофизик, член совета Российской академии наук по космосу, академик РАН Николай Семенович Кардашев. Больше всего он известен как человек, предсказавший существование пульсаров, и руководитель международного космического проекта «Радиоастрон».

Николай Кардашев родился 25 апреля 1932 года. В 1955 году окончил астрономическое отделение МГУ, после аспирантуры у Иосифа Шкловского работал в отделе радиоастрономии ГАИШ МГУ. В 1964 году, за несколько лет до открытия радиопульсаров, Николай Семенович практически предсказал их существование. Он предположил, что радиоисточник в центре Крабовидной туманности, которая представляет собой остаток вспыхнувшей Сверхновой звезды, представляет собой быстровращающуюся нейтронную звезду.

С 1967 года Николай Кардашев работал в Институте космических исследований, а в 1990 году перешел в ФИАН, где стал руководителем Астрокосмического центра. В 1994 году он был избран действительным членом РАН.

Николая Кардашева можно считать одним из основоположников радиоастрономии. Весь мир его знает по знаменитой энергетической шкале цивилизаций и его вкладу в исследования проблемы SETI. Он разработал так называемую «шкалу Кардашева», в которой внеземные цивилизации делились на несколько уровней в зависимости от уровня освоения ресурсов и энергопотребления.

Главным делом в жизни Николая Семеновича стал научный международный проект «Радиоастрон», над созданием которого он работал более 30 лет. Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа с антенной диаметром 10 метров и сети наземных радиотелескопов. Проект оказался очень успешным, показав возможность совместных интерферометрических наблюдений крупным космическим радиотелескопом и сетью наземных. Целью исследований стали активные ядра галактик, черные дыры звездных масс, пульсары, космические мазеры и мегамазеры, квазары и межзвездные газовые облака.

Запуск радиотелескопа «Спектр-Р» состоялся 18 июля 2011 года с космодрома Байконур. Научная программа обсерватории, которая базировалась на идее Николая Кардашева по возможности интерферометрических наблюдений, стартовала в марте 2012 года после полугодового периода технологической отработки функционирования служебных систем и научного комплекса, включая работу в режиме наземно-космического интерферометра. За 7,5 лет функционирования на орбите, вместо трёх определённых в тактико-техническом задании, космический аппарат выполнил все основные возложенные на него функции и показал отличную работу в качестве источника данных далеко за пределами первоначальной научной программы. Научные результаты получили широкое международное признание, астрофизики ведущих астрономических учреждений по всему миру принимали активное участие в ключевой научной программе.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Николая Семеновича. Вечная память!

MIL OSI