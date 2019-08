Premier wziął udział w zakończeniu II etapu Tour de Pologne

Premier podkreślił, że to wydarzenie to wspaniała promocja Polski i polskiego sportu. Jak dodał, sport to najlepsza prewencja przed chorobami, dlatego warto w niego inwestować. Pierwsza edycja Tour de Pologne odbyła się w 1928 r., czyli 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ćwierć wieku po inauguracji słynnego Tour de France. Jego honorowym patronem był m.in. prezydent Ignacy Mościcki, a przewodniczącym Komitetu Honorowego sam Marszałek Józef Piłsudski.

Source: President of Poland in Polish