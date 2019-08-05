Газовики едут на Дальний Восток

Source: Gazprom in Russian

5 августа 2019Автор — Сергей Правосудов, главный редактор журнала «Газпром»

В рамках реализации Восточной газовой программы стремительными темпами идет строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Гигантское предприятие в районе города Свободного Амурской области будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа месторождений Якутии и Иркутской области в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Летом текущего года число строительного персонала завода превысило 21 тыс. человек. В июле на строительной площадке было установлено оборудование для третьей технологической линии предприятия (всего будет шесть аналогичных линий): колонна выделения метана (деметанизатор), колонна удаления азота (деазотирования), а также колонна выделения этана (деэтанизатор).

В период летней навигации 2019 года на площадку строительства Амурского ГПЗ суммарно будет доставлено свыше 120 единиц оборудования общим весом более 13 тыс. т. Погрузо-разгрузочные работы на временном причале предприятия обеспечивают специальные краны грузоподъемностью 1350 и 750 т.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ)

Инвестор и заказчик проекта строительства — ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Проектная мощность (по переработке) — 42 млрд куб. м природного газа в год.

Производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Производство этана — около 2,5 млн т в год.

Производство пропана — около 1 млн т в год.

Производство бутана — около 500 тыс. т в год.

Производство пентан-гексановой фракции — около 200 тыс. т в год.

Технологические линии — 6.

Кадры решают все

Уже сегодня ведется набор сотрудников, которые будут работать на этом высокотехнологичном предприятии. Специалисты приезжают из Оренбурга, Астрахани, Салавата, Нового Уренгоя и других нефтегазовых регионов страны. В 2019 году планируется принять на работу 219 сотрудников, в 2020-м — 688. В 2021 году, когда будут введены в эксплуатацию первые две линии завода, — еще 594 человека. Всего же к моменту выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность — в 2025 году — здесь будут трудиться около 3 тыс. человек. Благодаря автоматизации производственных процессов Амурский ГПЗ станет лидером по производительности труда среди всех газоперерабатывающих предприятий отрасли.

«Квалифицированных специалистов привлекает возможность участвовать в одном из крупнейших газовых проектов, перспектива работать на самом современном в отрасли оборудовании, профессиональный и карьерный рост на новом масштабном предприятии», — поясняет начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром переработка Благовещенск» Людмила Зубова.

Социальная инфраструктура

Однако нужно обеспечить и комфортные условия для жизни специалистов, которые переезжают на Дальний Восток. Именно поэтому для работников Амурского ГПЗ идет строительство жилья и социальных объектов. В настоящее время в центре Свободного построен один многоквартирный дом, в августе текущего года будет сдан второй. Кроме того, в северной части города реализуется проект строительства жилого микрорайона на 42 пятиэтажных дома и 36 таунхаусов общей площадью 168 тыс. кв. м, в которых будут жить порядка 5 тыс. человек. Жилье для работников завода будет оборудовано мебелью и необходимой бытовой техникой. В жилом микрорайоне также появятся: новая школа и детский сад с бассейном, поликлиника, спортивные и культурные учреждения. Благодаря «Газпрому» в городе уже действует новый спорткомплекс с бассейном, завершается строительство храма.

Социальная инфраструктура перейдет в собственность государственных и муниципальных властей. Жилой комплекс будет находиться на балансе компании специального назначения — ООО «Жилой микрорайон», которая входит в структуру «Газпрома».

Реализуется проект строительства жилого микрорайона на 42 пятиэтажных дома и 36 таунхаусов общей площадью 168 тыс. кв. м, в которых будут жить порядка 5 тыс. человек.

Одновременно компания занимается подготовкой местных кадров. В нынешнем году состоялся первый выпуск «Газпром-класса» (25 человек) в школе №1 города Свободного. Школьникам регулярно организовывают выезд на стройплощадку и объясняют, куда можно пойти учиться для последующего трудоустройства на Амурский ГПЗ. Компания «Газпром переработка Благовещенск» взяла на себя расходы по приведению материальной базы Амурского технического колледжа города Свободный в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Приобретено специализированное оборудование в лаборатории, учебные мастерские и кабинеты, выполнены ремонтные и монтажные работы. Компания активно сотрудничает с высшими учебными заведениями: Амурским государственным университетом, Казанским технологическим университетом, Томским государственным университетом, Восточным университетом, Тюменским государственным университетом и, конечно, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Новое предприятие — это новые возможности для молодых и амбициозных. Необходимо отметить, что завод строится в очень интересном регионе. В 140 км от Свободного, на границе с Китаем, находится столица Приамурья — Благовещенск. От Поднебесной его отделяет река Амур, автомобильный мост через которую откроют в 2020 году. Также над Амуром построят канатную дорогу, попасть в Китай можно будет за 6 минут. Многие регулярно ездят в приграничный Хэйхэ и другие города КНР в качестве туристов, есть возможность познакомится с культурой и достопримечательностями Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

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